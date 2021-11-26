Прокурор республики проведет прием студентов Ингушского госуниверситета

Как сообщила газете «Ингушетия» в надзорном ведомстве, мероприятие по вопросам, касающимся работы вуза, будет проходить в рамках временной приемной прокуратуры по адресу — город Магас, улица Кайсына Кулиева, дом 1, в течение рабочего дня с 9 до 18 часов, с перерывом на обед с 13:00 до 13:48 мск.

Посетитель вправе подать в ходе личного приема письменное обращение на имя прокурора, приложив при необходимости документы и материалы, подтверждающие его доводы.

Предъявление паспорта на личном приеме обязательно.