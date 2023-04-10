Прокурором Карабулака Ингушетии назначен Джамбулат Могушков

Отмечается, что Джамбулат Ибрагимович Могушков родился в 1995 году в городе Нальчике. В 2015 году окончил Московский государственный юридический университет имени Кутафина по программе бакалавриата, а в 2017-м это же учебное заведение по программе магистратуры (направление подготовки «юриспруденция»).

В органах надзорного ведомства работает с октября 2015 года, последовательно занимая должности: помощник прокурора Назрановского района, прокурор отдела по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельности прокуратуры Ингушетии, заместитель прокурора Назрановского района.

За примерное исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялся Генпрокурором России и прокурором республики.