Профилактика наркомании

Прокурорские работники Ингушетии предупредили школьников о вреде наркомании

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В общеобразовательной школе сельского поселения Плиево представители прокуратуры прочитали лекцию на тему «Профилактика аптечной наркомании».

Данное мероприятие сотрудники Назрановской транспортной прокуратуры провели совместно с инспектором по делам несовершеннолетних Назрановского линейного отдела МВД России на транспорте и директором реабилитационного центра «Наследие».

Как сообщили газете «Ингушетия» в надзорном ведомстве, школьникам девятого класса рассказали об основных положениях Уголовного кодекса Российской Федерации и последствиях совершения преступлений как для самих несовершеннолетних, так и для их родителей.

Также учащихся проинформировали о последствиях употребления наркотических средств и их прекурсоров. Кроме того, прокурорские работники дали ответы на все интересующие подростков вопросы.

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