Прокурорские работники Ингушетии высадили саженцы плодовых деревьев

Акцию приурочили к празднованию 300-летия образования прокуратуры России, которое отметили в январе 2022 года.

«Текущий год — юбилейный. Во всех субъектах России проводятся различные торжественные мероприятия. Сегодня мы продолжим традицию высадки памятных деревьев. Мероприятие посвящено, в первую очередь, нашим ветеранам, призвано сохранить традиции преемственности в органах прокуратуры, поддержать дух законности, правопорядка, будет способствовать воспитанию молодого поколения», — отметил исполняющий обязанности прокурора города Асламбек Оздоев.