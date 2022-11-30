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Прокурорские работники Ингушетии высадили саженцы плодовых деревьев

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Работники прокуратуры города Карабулака Ингушетии высадили саженцы плодовых деревьев вблизи своего административного здания, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Акцию приурочили к празднованию 300-летия образования прокуратуры России, которое отметили в январе 2022 года.

«Текущий год — юбилейный. Во всех субъектах России проводятся различные торжественные мероприятия. Сегодня мы продолжим традицию высадки памятных деревьев. Мероприятие посвящено, в первую очередь, нашим ветеранам, призвано сохранить традиции преемственности в органах прокуратуры, поддержать дух законности, правопорядка, будет способствовать воспитанию молодого поколения», — отметил исполняющий обязанности прокурора города Асламбек Оздоев.

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