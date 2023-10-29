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Пропавшая в Ингушетии девочка найдена живой и здоровой

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Пропавшая накануне вечером в Назрани девочка найдена живой и здоровой, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе чрезвычайного ведомства по региону.

«В дежурную смену ГУ МЧС России по республике поступило сообщение от диспетчера ЦППС о том, что с 22:20 мск 28 октября в Назрани ведутся поиски пропавшей девочки, которая вышла из дома и не вернулась. По состоянию на 9 часов утра сегодня девочка найдена в добром здравии и предана родителям», — сказал собеседник издания.

Он напомнил, что поиск ребенка вели сотрудники поисково-спасательного отряда «Эрзи» и ГКУ «ПСС РИ» при содействии волонтеров.

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