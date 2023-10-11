Пропавшего на Столовой горе в Ингушетии молодого человека нашли живым

«Накануне в 15 часов поступило сообщение о том, что в горной местности Джейрахского района заблудился местный житель 2005 года рождения», — рассказал собеседник.

По его словам, парня нашли в течение двух часов. Экстренная медицинская помощь ему не потребовалась.

Чрезвычайное ведомство просит местных жителей соблюдать ряд простых правил: перед походом в лес нужно сообщить близким о своем маршруте и времени возвращения домой, откажитесь от посещения незнакомых мест.