«Одно из самых тяжелых испытаний для человека — смерть близкого. Однако десятки наших земляков столкнулись при событиях 1992 года с гораздо более страшной трагедией — они остались в полнейшем неведении относительно судьбы своих близких, пропавших без вести. Они, не теряя надежды, на протяжении трех десятков лет ищут их, обращаясь во все инстанции. Мы со своей стороны прикладываем немало усилий, чтобы найти любой след, который помог бы прояснить судьбу пропавших», — отметил руководитель субъекта.

«Это наша общая боль, и она не пройдет до тех пор, пока мы не проясним участь этих людей и не увековечим память о них», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Он также добавил, что сердцем и разумом «мы будем помнить всех, кого потеряли в ходе трагических событий осени 1992 года, всячески поддерживать их родных и близких, беречь мир, строить сильную и процветающую республику».

Напомним, сегодня на Мемориальном кладбище жертв «осетино-ингушского конфликта» в Назрани состоялось траурное мероприятие с участием представителей органов власти, депутатов Народного собрания, религиозных и общественных деятелей, родственников погибших в то трагическое время.

Здесь вспоминали и о тех, кто уже 31 год значатся в списке без вести пропавших, а их около 200 человек.