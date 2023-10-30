Память

Пропавшие без вести осенью 1992 года — это общая боль, заявил Глава Ингушетии

0

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что пропавшие без вести во время трагедии осени 1992 года в Пригородном районе и городе Владикавказе, это — общая боль.

«Одно из самых тяжелых испытаний для человека — смерть близкого. Однако десятки наших земляков столкнулись при событиях 1992 года с гораздо более страшной трагедией — они остались в полнейшем неведении относительно судьбы своих близких, пропавших без вести. Они, не теряя надежды, на протяжении трех десятков лет ищут их, обращаясь во все инстанции. Мы со своей стороны прикладываем немало усилий, чтобы найти любой след, который помог бы прояснить судьбу пропавших», — отметил руководитель субъекта.

«Это наша общая боль, и она не пройдет до тех пор, пока мы не проясним участь этих людей и не увековечим память о них», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Он также добавил, что сердцем и разумом «мы будем помнить всех, кого потеряли в ходе трагических событий осени 1992 года, всячески поддерживать их родных и близких, беречь мир, строить сильную и процветающую республику».

Напомним, сегодня на Мемориальном кладбище жертв «осетино-ингушского конфликта» в Назрани состоялось траурное мероприятие с участием представителей органов власти, депутатов Народного собрания, религиозных и общественных деятелей, родственников погибших в то трагическое время.

Здесь вспоминали и о тех, кто уже 31 год значатся в списке без вести пропавших, а их около 200 человек.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Один человек пострадал при наезде легковушки на дорожное ограждение в Ингушетии
Спикер парламента Ингушетии Магомет Тумгоев навестил героя трагических событий осени 1992 года
Юные борцы из села Долаково Ингушетии стали победителями и призерами открытого турнира в Хасавюрте
Активисты ингушской «Юнармии» отправились на службу в Вооруженные силы России
В Назрани состоялось первенство Ингушетии по спортивной гимнастике
Единороссы Ингушетии активно реализуют проект «Центр помощи по вопросам СВО»
В Ингушетии состоялась очередная отправка призывников к местам службы
Ингушские каратисты стали призерами всероссийских соревнований в Адыгее
В Малгобеке завершается строительство спортплощадки на улице Лермонтова
Инвалиду в Ингушетии восстановили пенсию после вмешательства УПЧ
Контрафактные сигареты почти на 5 млн рублей изъяли у жительницы Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 