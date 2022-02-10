Пропавшую несовершеннолетнюю жительницу Подмосковья нашли в Ингушетии

«Еще в начале февраля в МВД по региону поступил звонок из МУ МВД России «Раменское», запрос был касательно без вести пропавшей несовершеннолетней жительницы Раменского района Московской области», — говорится в сообщении.

В ходе опративно-разыскных мероприятий правоохранители установили местонахождение девушки.

О дальнейшей судьбе жительницы Подмосковья в МВД не сообщили.

7 февраля 2022 года в Ингушетии по дороге из аэропорта Чечни пропали таксист из Назрановского района и его 57-летняя пассажирка из Северной Осетии.

Инцидент расследует следственный отдел СУ СКР по Сунженскому району.