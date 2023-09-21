Розыск

Пропавшую школьницу разыскивают правоохранители Ингушетии

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Ученица девятого класса школы номер 12 сельского поселения Долаково ушла из дома в неизвестном направлении, сообщили «Ингушетии» в ОМВД по Назрановскому району.

По словам собеседника издания, с заявлением о пропаже в отделение полиции обратилась мать девочки. Как установило следствие, 20 сентября она, находясь в гостях у бабушки, вышла из дома в два часа дня и скрылась в неизвестном направлении. Установить местонахождение несовершеннолетней жительницы республики до сих пор не удалось.

Школьница имела при себе мобильный телефон и паспорт гражданина России.

Отмечается, что семья пропавшей считается благополучной, не состоит на учете в ПДН.

На данный момент правоохранители проводят следственно-разыскные мероприятия.

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