Пропавшую школьницу разыскивают правоохранители Ингушетии

По словам собеседника издания, с заявлением о пропаже в отделение полиции обратилась мать девочки. Как установило следствие, 20 сентября она, находясь в гостях у бабушки, вышла из дома в два часа дня и скрылась в неизвестном направлении. Установить местонахождение несовершеннолетней жительницы республики до сих пор не удалось.

Школьница имела при себе мобильный телефон и паспорт гражданина России.

Отмечается, что семья пропавшей считается благополучной, не состоит на учете в ПДН.

На данный момент правоохранители проводят следственно-разыскные мероприятия.