Прораб строительной фирмы предстанет перед судом в Ингушетии из-за гибели человека

Отмечается, что при возведения многоэтажного здания в Магасе прораб строительной фирмы, ответственный за производство работ и соблюдение правил техники безопасности, не обеспечил ограждение и перекрытие шахты лифта.

В результате этого 2 февраля текущего года житель республики, который не имел отношения к строительству, беспрепятственно прошел на объект, поднялся на верхние этажи, упал в шахту лифта и скончался от полученных травм.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Магасский районный суд.