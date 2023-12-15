Прораб строительной фирмы предстанет перед судом в Ингушетии из-за гибели человека
Прораб строительной организации республики обвиняется в нарушении правил безопасности после гибели человека по неосторожности, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе региональной прокуратуры.
Отмечается, что при возведения многоэтажного здания в Магасе прораб строительной фирмы, ответственный за производство работ и соблюдение правил техники безопасности, не обеспечил ограждение и перекрытие шахты лифта.
В результате этого 2 февраля текущего года житель республики, который не имел отношения к строительству, беспрепятственно прошел на объект, поднялся на верхние этажи, упал в шахту лифта и скончался от полученных травм.
Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Магасский районный суд.