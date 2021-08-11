Криминал

Прощай, оружие!

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При содействии СОБР Росгвардии пресечен незаконный оборот оружия в Ингушетии

Сотрудники СОБР Управления Росгвардии по Ингушетии в ходе оперативно-разыскных мероприятий оказали поддержку коллегам из Управления уголовного розыска регионального МВД при задержании подозреваемого в незаконном обороте оружия.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе территориального органа Росгвардии, по месту проведения специальных мероприятий было изъято охотничье ружье с читаемой маркировкой. Разрешительные документы, устанавливающие принадлежность и подтверждающие право на его хранение, у задержанного отсутствовали. Кроме того, в ходе дополнительной сверки с системой централизованного учета оружия Росгвардии установлено, что подозреваемый не является владельцем, а изъятое оружие на учете не состоит.

Задержанный гражданин и ружье переданы сотрудникам органов внутренних дел для проведения дальнейших проверок.

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