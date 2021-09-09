Прошедшая подготовку в лагере террористов жительница Ингушетии стала фигурантом нового дела

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Возбуждено уголовное дело в отношении 30-летней жительницы республики, подозреваемой в прохождении обучения в лагере для новобранцев боевой группы, входящей в состав запрещенной в России террористкой организации «ИГ», сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе СУ СКР по региону.

«По данным следствия, не позднее апреля 2015 года подозреваемая, принимая активное участие в деятельности боевой группы «Катиба Сабри» в Сирии, структурно входящей в состав международной террористической организации «Исламское государство! (запрещена на территории РФ), направлена в спецлагерь для новобранцев», — сказал представитель ведомства.

По его данным, там женщина прошла обучение минно-взрывному делу и оказанию экстренной медпомощи для применения полученных знаний в боевых действиях.

Ей инкриминируют ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности).

Преступление выявлено в ходе расследования ранее возбужденного в отношении нее уголовного дела по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации) и ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам РФ).

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