Прошедшая подготовку в лагере террористов жительница Ингушетии стала фигурантом нового дела

«По данным следствия, не позднее апреля 2015 года подозреваемая, принимая активное участие в деятельности боевой группы «Катиба Сабри» в Сирии, структурно входящей в состав международной террористической организации «Исламское государство! (запрещена на территории РФ), направлена в спецлагерь для новобранцев», — сказал представитель ведомства.

По его данным, там женщина прошла обучение минно-взрывному делу и оказанию экстренной медпомощи для применения полученных знаний в боевых действиях.

Ей инкриминируют ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности).

Преступление выявлено в ходе расследования ранее возбужденного в отношении нее уголовного дела по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации) и ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам РФ).