Прошедшим профессиональную переподготовку 13 жительницам Ингушетии вручили дипломы

Как сообщили в Минтруда республики, работницы повысили свою квалификацию и прошли курсы переподготовки в рамках нацпроекта «Демография» на базе филиала РАНХиГС в Ставрополе.

«Мне всегда приятно видеть, как наши жители стремятся получать для себя новые знания, и центры занятости всегда готовы включаться и помогать в таком развитии. Мы вручили дипломы 13 работникам детского сада в сельского поселения Плиево по специальности «Менеджмент в образовании», и хочу отметить хорошие отзывы от преподавателей вуза о наших жителях», — подчеркнула директор центра занятости Сунженского района Хава Горчханова.

Отмечается, что в текущем году при содействии центра занятости Сунженского района профессиональную переподготовку и повышение квалификации прошли 130 человек, которые могли выбрать одного из трех федеральных операторов: Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Томский государственный университет, Северо-Кавказский топливно-энергетический колледж имени Тугана Цурова.

«Данный проект даёт возможность гражданам повысить свои профессиональные качества и конкурентоспособность на рынке труда», — подчеркнули в Минтруда региона.