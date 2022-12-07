Прошли публичные слушания по проекту бюджета Малгобекского района Ингушетии на 2023 год
В конференц-зале Малгобекской районной администрации прошли публичные слушания по проекту решения совета депутатов «О бюджете Малгобекского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».
В слушаниях приняли участие глава местной администрации Камбулат Кузьгов, представители финансового и контрольно-счетного управления.
По информации пресс-службы муниципалитета, доклад по обсуждаемому проекту представил начальник финансового управления Малгобекского района Мустафа Беков.
«Первоочередными задачами является обеспечение устойчивости и сбалансированности районного бюджета, обеспечение взвешенного подхода при принятии расходных обязательств. Со стороны исполнительного органа должна быть обеспечена реализация мероприятий, направленных на увеличение налогового потенциала района», — сказал Беков.
После доклада желающим была предоставлена возможность задавать вопросы и вносить предложения.
В завершение мероприятия руководитель района Кузьгов рекомендовал создать группу, работа которой будет направлена на увеличение доходного потенциала и налоговых поступлений.