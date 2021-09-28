Прославленный ингушский борец вольного стиля Калой Картоев пропустит чемпионат мира в Норвегии

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта республики, причина в том, что спортсмен еще не до конца восстановился из-за осложнений после коронавируса.

В настоящее время Картоев находится на учебно-тренировочных сборах турецкой национальной сборной по вольной борьбе.

«После ковида я еще не успел полностью восстановиться и набрать необходимую для выступления форму. Очень жаль, что пропущу в этом году чемпионат мира. Но останавливаться не планирую, буду поступательно восстанавливаться, до следующей Олимпиады еще три года, время у меня еще есть», — рассказал Картоев.

Напомним, чемпионат мира по вольной борьбе пройдет со 2 по 8 октября текущего года в Осло.