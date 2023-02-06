Против сельского чиновника в Ингушетии завели дело за незаконное распоряжение о сносе дома

В ведомстве отметили, что в марте 2013 года чиновник, при отсутствии правовых оснований организовал снос жилого дома, принадлежащего местной жительнице. Затем, исполняя обязанности главы администрации муниципалитета, он издал распоряжение о выделении этого земельного участка для строительства ФОК (коммерческого объекта), чем нарушил права женщины, причинив ущерб на сумму 1 млн 435 тыс. рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, говорится в релизе.