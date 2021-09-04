Против жителя Ингушетии возбуждено уголовное дело за нападение на правоохранителей
В отношении ранее судимого жителя Ингушетии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК России — «применение насилия в отношении представителя власти», сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
Как установлено в ходе предварительного следствия, 31 августа этого года 36-летний мужчина, находясь по месту своего жительства в одном из сельских поселений Назрановского района, нанес удары руками и керамическим кирпичом, находящимся при исполнении своих должностных обязанностей сотрудникам уголовного розыска.
В результате противоправных действий подозреваемого правоохранителям причинены телесные повреждения, им оказана необходимая медицинская помощь.
В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления.