Против жителя Ингушетии возбуждено уголовное дело за нападение на правоохранителей

Как установлено в ходе предварительного следствия, 31 августа этого года 36-летний мужчина, находясь по месту своего жительства в одном из сельских поселений Назрановского района, нанес удары руками и керамическим кирпичом, находящимся при исполнении своих должностных обязанностей сотрудникам уголовного розыска.

В результате противоправных действий подозреваемого правоохранителям причинены телесные повреждения, им оказана необходимая медицинская помощь.

В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления.