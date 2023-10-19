Противники «умной» системы учета электроэнергии в Ингушетии меняют мнение

Модернизация систем учета электроэнергии предусмотрена инвестиционной программой для снижения коммерческих потерь.

Рабочая группа Назрановских районных электрических сетей совместно с работниками подрядной организации сегодня на улицах Гарданова и Горчханова. Здесь уже смонтировано 20 счетчиков нового поколения. Поскольку жители населенного пункта отнеслись к инициативе с настороженностью, специалисты с каждым беседуют индивидуально: объясняют пункты Федерального закона № 522-ФЗ, который гласит, что с 1 января 2022 года все приборы учета, допускаемые в эксплуатацию, должны быть интеллектуальными, рассказывают об очевидных преимуществах нового оборудования.

«На самом деле у потребителей, которые выступают против установки «умных» приборов учета, нет объективных и значимых аргументов. Я думаю, что здесь больше играет фактор нового, перемен: жители привыкли к определенным модификациям, людям сложно перестроиться, есть сомнения. Мы с каждым работаем лично: подробно рассказываем о принципе работы новых счетчиков, преимуществах «умной» системы учета», — рассказал начальник Назрановских районных электрических сетей Яхья Майсигов.

Среди жителей населенного пункта есть и те, кто уже оценил удобство современного оборудования. В их числе — Тимур Плиев.

«Я довольно часто забываю о дате снятия показаний. Вроде бы мелочи, но для меня это большая проблема. А теперь достоверные данные на руках и у меня, и у энергокомпании. Своевременно и безошибочно. Я очень доволен», — говорит Тимур.

Информационно-разъяснительная работа энергетиков вкупе с хорошими отзывами односельчан приносит свои плоды. Сегодня свое согласие на установку нового прибора учета дал один из самых активных противников нововведений, проживающий по улице Осканова. Оставшись единственным на улице владельцем счетчика старого образца, потребитель изменил позицию.

«Мы верим в силу слова. Конечно, работа продвигается значительно медленнее, чем специалисты предполагали изначально, но энергетики — за взаимоуважение и терпимость. Важно, чтобы наши потребители осознанно принимали нововведения и были спокойны», — отметил Яхья Майсигов.

При этом переход на счетчики нового поколения в целом скажется на надежности всего электросетевого комплекса. «Умная» система учета будет дистанционно передавать сигнал о несанкционированном вмешательстве или сбое. Это поможет в борьбе с теми, кто ворует электроэнергию, обеспечить адресное воздействие на нарушителей, и, как следствие, позволит снизить уровень потерь в сетях.

«Следствие энерговоровства — перепады напряжения, короткие замыкания, выход из строя электроприборов, пожары при перегрузке оборудования трансформаторных подстанций, обесточивание населенных пунктов. Постоянный контроль и эффективная борьба с нарушителями позволят нам стабилизировать нагрузку на электросетевой комплекс и, как следствие, улучшить показатели качества и надежности электроснабжения потребителей», — подчеркнул помощник генерального директора «Россети Северный Кавказ», и.о. заместителя директора филиала «Ингушэнерго» по реализации и развитию услуг Рашид Барахоев.