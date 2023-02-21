Кадровые перестановки

Провалы в сфере ЖКХ стали причиной увольнения заместителя мэра и директора МУП Назрани

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Мэр Назрани Урусхан Евлоев уволил своего заместителя и директора МУП «Специализированное коммунальное хозяйство» за провалы в сфере городского ЖКХ, сообщается в Телеграм-канале администрации муниципалитета.

«Урусхан Евлоев выразил резкое недовольство сферой коммунального хозяйства в городе. Уборка города, очистка коллекторов, устранение порывов водопроводных труб — эта работа ведется на недостаточном уровне, что в итоге выливается в недовольство местных жителей и крайне нестабильное санитарное состояние города. В текущем году все силы необходимо бросить на улучшение качества данной работы», — отметили в пресс-службе мэрии.

В связи с этим, по словам собеседника, был уволен с должности директора МУП «СКП» Магомед Аушев. Одновременно с этим пост заместителя главы администрации покинул Муса Харсиев. Теперь курировать сферу ЖКХ в городе будет исполняющий обязанности первого заместителя мэра Саварбек Куркиев.

Также назначен исполняющий обязанности главы администрации МО Альтиевский, им стал Муса Хаштыров.

Завершая заседание, градоначальник отметил, что до жителей нужно довести необходимость заключения договоров на вывоз мусора и выбор формы управления в МКД.

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