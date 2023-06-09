Проведение вакцинации против полиомиелита обсудили в парламенте Ингушетии

Вице-спикер парламента Аза Хашиева отметила, что мероприятие проводится по поручению Главы региона Махмуда-Али Калиматова, поскольку тема иммунизации не теряет актуальности из-за отказа отдельных родителей от вакцинопрофилактики.

Как сообщила замминистра здравоохранения региона Аминат Настаева, по итогам второго тура дополнительной иммунизации против полиомиелита всего привито — 65 649 ребенка, что составляет 90,4% от числа подлежавших (72621 человек.). Применяется, по ее словам, французская вакцина «Пентаксим», которой уже много лет прививают детей от полиомиелита в ряде стран Европы.

Настаева рассказала о разъяснительной работе, проведенной с населением в СМИ, привлечении духовных лиц, об организации конференции с участием научных специалистов Института полиомиелита и вирусных энцефалитов имени Чумакова.

Заместитель руководителя управления Роспотрбнадзора по республике Майя Цолоева отметила, что недоверие родителей к вакцинации не позволяет достичь коллективного иммунитета и выразила свои опасения по этому поводу.

Подводя итоги совещания, парламентарии отметили необходимость проведения дополнительной агитационно-просветительской работы с жителями республики, поскольку речь идет о здоровье детей, информирует пресс-служба Народного собрания региона.