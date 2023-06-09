Полиомиелит

Проведение вакцинации против полиомиелита обсудили в парламенте Ингушетии

0

В Народном собрании Ингушетии обсудили вопросы вакцинации детей против полиомиелита с участием общественников, представителей Минздрава и управления федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по республике.

Вице-спикер парламента Аза Хашиева отметила, что мероприятие проводится по поручению Главы региона Махмуда-Али Калиматова, поскольку тема иммунизации не теряет актуальности из-за отказа отдельных родителей от вакцинопрофилактики.

Как сообщила замминистра здравоохранения региона Аминат Настаева, по итогам второго тура дополнительной иммунизации против полиомиелита всего привито — 65 649 ребенка, что составляет 90,4% от числа подлежавших (72621 человек.). Применяется, по ее словам, французская вакцина «Пентаксим», которой уже много лет прививают детей от полиомиелита в ряде стран Европы.

Настаева рассказала о разъяснительной работе, проведенной с населением в СМИ, привлечении духовных лиц, об организации конференции с участием научных специалистов Института полиомиелита и вирусных энцефалитов имени Чумакова.

Заместитель руководителя управления Роспотрбнадзора по республике Майя Цолоева отметила, что недоверие родителей к вакцинации не позволяет достичь коллективного иммунитета и выразила свои опасения по этому поводу.

Подводя итоги совещания, парламентарии отметили необходимость проведения дополнительной агитационно-просветительской работы с жителями республики, поскольку речь идет о здоровье детей, информирует пресс-служба Народного собрания региона. 

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В колледже искусств Ингушетии стартует приемная кампания
Власти Назрани отреагировали на жалобы жителей на отсутствие воды
В одном из пришкольных лагерей Ингушетии прошёл День ПДД
В Назрани в многоквартирных домах на проспекте Базоркина улучшено водоснабжение
В Сунженском районе Ингушетии жители трех сел собрались на сход
В Назрани Ингушетии открылся бассейн для всех желающих
Ингушетию посетит делегация из Карелии
В Ингушетии выпускники девятых классов сдают ОГЭ по математике
За повторное «пьяное вождение» житель Ингушетии отработает 200 часов
Глава Ингушетии провел заседание координационного совещания по вопросам детской преступности
Гендиректор стройфирмы попал под следствие за мошенничество на 6 млн руб.

Главное

Яндекс.Метрика

 