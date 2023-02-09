Проверяется информация о возможных пострадавших жителях Ингушетии в Турции

По поручению руководителя региона Махмуд-Али Калиматова, министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации находится в тесном контакте с МИД России.

«Пока точных данных о гибели российских граждан ингушской национальности на территории Турции нет», — отметили в пресс-службе.

Там уточнили, что на данном этапе турецкие власти, с учетом масштабов трагедии, лишены возможности «в режиме реального времени» информировать посольство России о судьбе того или иного человека.

«Махмуд-Али Калиматов поручил держать вопрос на постоянном контроле и докладывать ему по мере поступления информации», — сказал собеседник издания.

Напомним, после страшного землетрясения в Турции и Сирии 6 февраля погибли тысячи человек. В поисково-спасательных операциях, проходящих на территории этих стран, принимают участие российские спасатели и военнослужащие.