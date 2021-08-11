Проводится кастинг для съемок документально-художественного фильма об истории ингушского народа

Как сообщил газете «Ингушетия» руководитель студии Магомед Барханоев, у претендентов появится возможность обучиться и принять участие в проекте по следующим направлениям: режиссёр, продюсер, сценарист, оператор, актёр, актриса.

«Если вы желаете попробовать себя в одной из кинематографических профессий, побывать на настоящей съемочной площадке, получить новые знания и умения, пишите нам в директ в «Инстаграм» (barkhanoev_prod) или на Whats app 8(925)451-88-55», — рассказал Барханоев.

По его словам, фильм снимается в рамках реализации проекта Межнациональной ассоциации молодежи «Наша история», одержавшего победу на конкурсе молодежных проектов Северо-Кавказского федерального округа для НКО в 2021 году от Федерального агентства по делам молодежи.

Напомним, Магомед Барханоев снимает короткометражные фильмы об истории и традициях ингушей в рамках проекта киностудии Barkhanoev PROD. Его проекты не раз выигрывали гранты молодежного форума «Машук». Короткометражные фильмы популяризируют традиции, гармонизацию межнациональных отношений, а также исторически просвещают народ.