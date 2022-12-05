Прожиточный минимум в России вырастет до 14 375 рублей

Отмечается, что величина прожиточного минимума на душу населения устанавливается с учетом прогнозируемой инфляции в размере 14 375 рублей, для трудоспособного населения — 15 669 рублей, для пенсионеров — 12 363 рубля, для детей — 13 944 рубля.

Напомним, на 1 января 2022 года размер прожиточного минимума на душу населения составлял 12 654 рубля. 1 июня он был увеличен на 10%.