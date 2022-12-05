Законопроект

Прожиточный минимум в России вырастет до 14 375 рублей

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Президент России Владимир Путин подписал законопроект, устанавливающий прожиточный минимум в 2023 году в РФ в размере 14 375 рублей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что величина прожиточного минимума на душу населения устанавливается с учетом прогнозируемой инфляции в размере 14 375 рублей, для трудоспособного населения — 15 669 рублей, для пенсионеров — 12 363 рубля, для детей — 13 944 рубля.

Напомним, на 1 января 2022 года размер прожиточного минимума на душу населения составлял 12 654 рубля. 1 июня он был увеличен на 10%.

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