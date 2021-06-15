Прожиточный минимум в следующем году составит 11 950 руб. на душу населения

Величина прожиточного минимума для трудоспособного населения составит 13 026 руб., для пенсионеров — 10 277 руб., для детей — 11 592 руб.

В текущем году величина прожиточного минимума составляет 11 653 руб. на душу населения, 12 702 руб. для трудоспособного населения, 10 022 руб. для пенсионеров, 11 303 руб. для детей.

Напомним, с 2021 года прожиточный минимум исчисляется исходя из медианного дохода, а не на основе расчета потребительской корзины. Кроме того, прожиточный минимум теперь рассчитывается сразу на год в отличие от прежнего порядка, когда он рассчитывался на каждый квартал.

Указанный закон также предусматривает, что МРОТ устанавливается в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ на очередной год и не ниже МРОТ, установленного в текущем году. В случае принятия документа, поправки будут действовать с 1 января по 31 декабря следующего года.