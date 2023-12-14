Прямую линию с Путиным смотрят в правительстве Ингушетии все министры и главы муниципалитетов

Как сообщили «Ингушетии» в пресс-службе Главы и правительства республики, ранее Махмуд-Али Калиматов поставил задачу кабинету министров в оперативном порядке изучить и отработать все региональные обращения, которые поступят в адрес главы государства, но останутся за кадром.

Также руководитель субъекта выразил уверенность, что Владимир Путин «осветит множество тем, которые сегодня волнуют жителей нашей страны, и четко обозначит государственную позицию по самым актуальным направлениям».

«Для субъектов это, безусловно, важный посыл», — добавил он.