ПСБ принял участие в Кавказской инвестиционной выставке

В ходе выставки представители ПСБ провели ряд встреч с главами регионов, подписали соглашения, направленные на развитие экономики Северо-Кавказского федерального округа и приняли участие в дискуссионных площадках, где представили свою позицию по поддержке малого и среднего бизнеса СКФО.

Председатель ПСБ Петр Фрадков участвуя в пленарной сессии «Экономический потенциал СКФО. Роль инвестиций в развитии макрорегиона», оценил возможности для развития малого и среднего бизнеса в Северо-Кавказском федеральном округе. Он отметил, что в регионах СКФО для развития бизнеса созданы благоприятные условия, в том числе с использованием мер господдержки, а сами предприниматели позитивно настроены на ведение и расширение своей деятельности. Однако сдерживающим фактором выступает ограниченность банковской инфраструктуры, а также связанные с этим низкая доступность финансирования и недостаток знаний клиентов в части финансовой грамотности. ПСБ готов в полной мере подключиться к работе по устранению этих препятствий для укрепления экономической стабильности регионов округа и раскрытия их инвестиционного потенциала.

«ПСБ уже не первый год проводит замер настроений малого и среднего бизнеса — этот сегмент является наиболее показательным с точки зрения происходящих в деловой среде процессов. Так, индекс RSBI по СКФО за первый квартал составил 53,4 пункта, тогда как в среднем по России — 51,1. То есть предприниматели чувствуют, что та среда и те условия которые созданы — все это будет им позволять развиваться дальше. С другой стороны, складывается ситуация, которая учитывает проблематику в финансовой сфере: один из четырех оцениваемых нами блоков в составе RSBI — доступность финансирования — чаще находится в негативной зоне. И здесь парадокс: спрос есть, интерес есть, доступность надо развивать. Мы готовы этим заниматься — это одна из больших, важных тем. При этом, хочу отметить, что инфраструктура государственной поддержки максимально реализована, что создает определенный позитив и условия для развития бизнеса», — резюмировал Петр Фрадков.

В ходе Кавказской инвестиционной выставки председатель ПСБ провел также двусторонние рабочие встречи с главами республик Дагестан и Ингушетия, Кабардино-Балкарской и Чеченской республик. Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества в финансовой сфере, касающиеся темпов реализации действующих проектов, а также определили ряд перспективных направлений для расширения сотрудничества.

ПСБ готов оказывать содействие северокавказским регионам в реализации проектов, направленных на социально-экономическое развитие и улучшение инвестиционной привлекательности. Для этого банк намерен усилить взаимодействие по ряду важнейших направлений, включая поддержку малого бизнеса, расширение кредитования предприятий ключевых отраслей, финансирование и кредитно-гарантийную поддержку значимых для регионов инициатив.

По итогам встреч реализация совместных проектов ПСБ с республиками Дагестан и Ингушетия, а также Чеченской республикой была закреплена подписанием двусторонних соглашений о сотрудничестве. Документы послужат основой для реализации финансовых проектов, направленных на поддержку и развитие экономик регионов.