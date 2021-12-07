Псевдопродавщице одежды из Петербурга грозит колония за обман на 1,3 млн рублей жительниц Ингушетии и Екатеринбурга
Прокуратура Ингушетии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летней жительницы Санкт-Петербурга, которая обвиняется в хищении 1,3 млн рублей у жительниц Ингушетии и Екатеринбурга при продаже им через соцсети брендовой одежды из Италии, сообщили газете «Ингушетия» в надзорном ведомстве.
«По версии следствия, женщина в августе 2020 года разместила на своей странице в социальной сети «Инстаграм» объявление с заведомо ложными сведениями о том, что она реализует брендовую одежду из Италии. В действительности же она ею не располагала и не имела намерений ее продажи. При этом на данную страницу было подписано около 17 тыс. человек и выложено около 3 тыс. постов-публикаций с товарами», — сказал собеседник.
По его словам, на объявление откликнулись жительница Екатеринбурга и две жительницы Ингушетии, которым она обещала после оплаты на банковскую карту денежных средств отправить товар по почте.
«Введённые в заблуждение люди перечислили деньги на банковский счет, который указала злоумышленница. Не получив свой заказ, и после того, как абонент перестал отвечать им на телефонные звонки, граждане поняли, что их обманули, и обратились в правоохранительные органы за защитой своих прав. Таким образом, им был причинен материальный ущерб на общую сумму около 1,3 млн рублей», — добавили в прокуратуре.
Уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в Магасский районный суд Ингушетии, она обвиняется в совершении трех эпизодов преступлений, предусмотренных частью 2 и частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, с причинением значительного и крупного ущерба гражданину).