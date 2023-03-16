Птицекомплекс «Южный» в Ингушетии увеличит производство продукции в два раза

Об этом было заявлено на встрече с инициатором одного из прорывных проектов Ингушетии в сфере агропрома Адамом Костоевым в госкорпорации «Кавказ. РФ».

Отмечается, что на совещании стороны обсудили вопросы, связанные с увеличением производственной мощности предприятия до 10 тысяч тонн в год.

Как сообщила пресс-служба «Кавказ. РФ», в настоящее время «Южный» в год выпускает больше пяти тысяч тонн продукции.

«Мы говорим о полном цикле производства — от закладки яиц в инкубаторе до убоя и последующей переработки мяса. Это позволяет предприятию следить за качеством продукции на всех этапах. Подтверждение тому — сертификаты «Халяль». В этой связи вместе с инициатором проекта Адамом Эзмановичем мы обсудили возможность выхода продукции на рынки Ближнего Востока после расширения объема производства», — рассказал первый заместитель генерального директора «Кавказ. РФ» Андрей Цемахович.

В ближайших планах агропредприятия — вдвое увеличить мощность производства за счет строительства дополнительных птичников. Также планируется построить собственный комбикормовый цех. По предварительной оценке, стоимость строительства второй очереди проекта составит от 2,5 до 2,7 млрд руб. Рассматривается возможность участия госкорпорации «Кавказ. РФ».

Напомним, птицекомплекс «Южный» работает в Ингушетии с 2021 года. На первом этапе проекта в эксплуатацию запустили птичники, мясоперерабатывающий цех и вспомогательную инфраструктуру на площади 132 га. В сутки предприятие выпускает до 40 тонн чистого мяса и колбасных изделий из индейки.