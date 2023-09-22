Пункты сбора гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения в Ливии открыты в Назрани

Отмечается, что в перечень необходимого входят: продукты питания — консервы рыбные и мясные, растительное масло, крупы, сахар, макаронные изделия, мука.

Также от неравнодушных жителей принимаются канцелярские принадлежности для детских садов, школ, высших учебных заведений, медицинское оборудование, медикаменты, сельскохозяйственные удобрения, средства для обеспечения жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями — кресла для инвалидов, слуховые аппараты и аккумуляторы к ним, медицинские тонометры, глюкометры.

Пункты сбора находятся: Альтиевский административный округ — улица Магомеда и Ахмеда Мальсаговых дом № 36;

Центральный АО — город Назрань, проспект Идриса Базоркина, здание № 11;

Насыр-Кортский АО — улица Южная, дом № 40;

Гамурзиевский административный округ — улица Студенческая, дом № 1.

Отметим, что подобные пункты, как ранее информировала пресс-служба республиканского МЧС, открыты во всех городах и районах Ингушетии.

Напомним, 10 сентября восточная часть Ливии попала под влияние разрушительного циклона «Даниэль», после чего на регион обрушилось рекордное за последние 40 лет количество осадков. Наиболее пострадал от стихии портовый город Дерна, где под напором воды рухнули две плотины и четыре моста.

Число погибших превысило 11 тыс. человек, пропали без вести около 20 тысяч. По информации Международной организации миграции, более 38 тыс. человек покинули районы на северо-востоке Ливии.