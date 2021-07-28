Пункты вакцинации от Covid-19 в Ингушетии добавлены в карты Яндекс и Google

Достаточно ввести в поиске Яндекс или Google карт ключевые слова «вакцинация» или «где сделать прививку» и сервисы подскажут режим работы пункта, а также контактный номер телефона.

Кроме того, в Google картах добавлена ссылка на портал вакцина. стопкоронавирус. рф, чтобы пользователь мог получить официальную информацию о Covid-19 и ответы на самые распространенные вопросы.

Появление этих данных в картографических сервисах стало возможным благодаря совместной работе Министерства здравоохранения России, Росздравнадзора, АНО «Диалог Регионы» и сети региональных ЦУР.

«Данные по всей стране собраны специалистами центров управления регионами. Совместно с региональными министерствами здравоохранения были верифицированы все объекты, как государственные, так и коммерческие, оказывающие услуги по вакцинации населения. В каждом регионе информация о мобильных пунктах вакцинации регулярно обновляется», — отметил первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин.

Ранее министр здравоохранения Ингушетии Рукият Торшхоева сообщила, что к 26 июля текущего года республике количество жителей, привитых первым компонентом вакцины от коронавируса, составляет 98 677 человек, вторым компонентом — 70 434. Удельный темп вакцинации достиг 345 человек в день на 100 тыс. населения.