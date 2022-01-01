«2021 год был не самым простым для всех нас. Мы с благодарностью вспоминаем о ярких и радостных событиях, несмотря на все испытания и трудности, которые пришлось пережить нам в этом году. Они еще больше сплотили нас, придали нам больше сил и энергии, мы стали добрее и внимательнее к окружающим», — считает Сластенин.

По его словам, встречая Новый год, мы несомненно верим, что он откроет много новых возможностей для дальнейшего развития, позволит преумножить достигнутое. Мы строим планы на будущее, ставим перед собой цели, к которым будем стремиться. И конечно хочется оставить в прошлом все проблемы, печали и заботы, а с собой забрать только все хорошее, победы и достижения, славные дела и поступки.

«Атмосфера новогодних праздников для каждого из нас связана с возможностью выразить самые добрые чувства своим родным, близким и друзьям. Пусть 2022 год будет щедрым на радостные события, оправдает самые смелые ожидания, наполнят вас силой, энергией и вдохновением для творчества и созидания, новых свершений и новых побед», — пожелал премьер-министр региона.