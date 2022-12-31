Председатель правительства считает, что этот добрый и светлый праздник с радостью и волнением одинаково ждут и взрослые, и дети. Он несет в себе надежду на лучшее, дарит радость новых ожиданий и добрых перемен.

«Встречая Новый год, мы стараемся сохранить в памяти все самое хорошее, что было в уходящем году. Мы строим планы на будущее, ставим перед собой цели, к которым будем стремиться. И, конечно, хочется оставить в прошлом все проблемы, печали и заботы, а с собой забрать только все хорошее — победы и достижения, славные дела и поступки», — отметил Сластенин.

«Уходящий год был не самым простым для всех нас, он был разный, как и наша жизнь. Мы с благодарностью вспоминаем о ярких и радостных событиях, несмотря на все испытания и трудности, которые пришлось пережить нам в этом году», — добавил премьер.

По его словам, новогодние праздники, наполненные особой теплотой и искренностью, дарят надежду на счастье и удачу, дают возможность выразить самые добрые чувства своим родным, близким и друзьям.

«Пусть наступающий 2023 год станет началом успешных дел, а каждый его день будет удачным и плодотворным для всех нас. От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия. Пусть осуществятся все ваши добрые замыслы, пусть вас радуют ваши дети и внуки, а в каждом доме будет уют и тепло», — пожелал Сластенин.