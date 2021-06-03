Путин на встрече с общественниками отметил серьезное обновление списка кандидатов в Госдуму от «Единой России»

Праймериз — востребованный механизм обратной связи с людьми, реально работающий на практике. «Единая Россия» пока единственная из всех партий проводит столь широкую и открытую процедуру, в том числе подтверждая, что не боится конкуренции внутри своей структуры, заявил Путин, сообщает пресс-служба партии.

По словам Президента, «Единая Россия» не уходит от прямого, честного разговора с людьми. Готова советоваться, поддерживать их инициативы, воспринимать критику.

«Предварительное голосование служит не только для отбора кандидатов, но для постоянного развития партии, привлечения в ее ряды как можно большего числа сторонников, единомышленников, молодых людей — толковых, целеустремленных и неравнодушных», — отметил Путин.

Многие из тех, кто проявил себя во время пандемии, решили участвовать в предварительном голосовании «Единой России» после призыва главы государства, отметил председатель партии Дмитрий Медведев.

«Многие из них одержали уверенную победу. Это значит, что партия обновляется и привлекает в свои ряды наиболее неравнодушных, достойных, ярких людей. В том числе участников кадрового проекта «Лидеры России», партийного «Федерального ПолитСтартапа», наших товарищей из Общероссийского народного фронта», — сказал Медведев.

Для волонтеров механизм отбора, который предложила партия, является одним из наиболее удобных способов реализовать себя в политической жизни, считает руководитель регионального исполкома ОНФ в Свердловской области, активист движения «Мы вместе» Жанна Рябцева. Она уже участвовала в предварительном голосовании в 2016 году, но тогда проиграла. После призыва Президента решила вновь попробовать свои силы в политике.

Многие общественники, которые примеряли на себя новую роль политиков, изнутри взглянули на проблемы жителей. Председатель Российского союза сельской молодежи, победитель предварительного голосования партии в Мордовии Юлия Оглоблина в ходе встречи сообщила, что люди опасаются затягивания реализации закона о бесплатном доведении газа до участков, об этом она узнала во время поездок по республике.

«Принятый закон — это очень радостное событие для всех территорий. У нас в республике уровень газификации достаточно высокий, но в план уже заявились 2,5 тысячи мордовских семей. 500 из них живут в поселке Николаевка, расположенном в черте Саранска. Это говорит о том, что тема газификации актуальна как для села, так и для города. Люди рады, ждут, но они переживают, что это произойдет не быстро», — сказала Оглоблина.

Путин, отвечая ей, подчеркнул — прежде чем пообещать что-то людям, нужно смотреть на возможности исполнить обещания. «Если все просчитано, и вы приходите к выводу, что это исполнимые планы, то нужно сделать все для того, чтобы мобилизовать ресурсы для безусловного решения той задачи, которая перед нами стоит. Надеюсь, что в будущем вы будете придерживаться этих правил в качестве депутата Госдумы», — отметил Президент.

Волонтеры воспринимают политику, в том числе, как возможность напрямую влиять на жизнь в стране — не только помогать людям в имеющихся условиях, но и менять их. Председатель «Совета Матерей», эксперт ОНФ Татьяна Буцкая, которая одержала победу на предварительном голосовании в одном из округов Москвы, считает, что пора ввести общие правила для определения многодетных по всей стране. Несправедливо, когда семья, переезжая из Москвы за МКАД, теряет свой статус, пояснила она. Кроме того, требуется расширение программы материнского капитала — например, чтобы можно было использовать его на ремонт жилья.

Решения, по ее словам, требует и вопрос, связанный с повышенным тарифом на такси с детским креслом.

Глава государства предложения общественницы поддержал. «Надо проработать вопрос с тарифами — и не только на такси, но и на другие виды транспорта. А ремонт... Можно подумать. Надо понимать, какой ремонт, почему он не делался, не будут ли эти деньги истрачены впустую. Здесь нужно быть внимательным и аккуратным. Хотя какие-то идеи по поводу эффективности использования этих средств будут востребованы», — сказал Путин.

Он подчеркнул, предложения людей, полученные в ходе предварительного голосования, — основа для дальнейшей работы победителей предварительного голосования и «Единой России» в целом.

«Люди делились тем, что наболело, проблемами, с которыми сталкиваются каждый день. Звучали предложения, наказы. За их реализацию вся партия будет нести ответственность. Это основа для всей дальнейшей работы. В том числе — для подготовки программы партии», — сказал Президент России.

Проект предвыборной программы утвердят на Съезде партии 19 июня, в котором Дмитрий Медведев пригласил Владимира Путина принять в участие. После Съезда программу вынесут на широкое общественное обсуждение в регионах.

В заключении встречи Президент напутствовал победителей предварительного голосования.

«Сделайте все, чтобы оправдать высокое доверие. Но с вашим настроем, который мы сейчас все видим, я уверен — так оно и будет», — отметил Путин.

Напомним, Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов на брифинге 1 июня по итогам очного предварительного голосования «Единой России», прошедшего 30 мая, завяил, что состав депутатов-единороссов в парламенте Ингушетии после сентябрьских выборов может измениться более чем наполовину.

«Один из самых важных моментов: достаточно много молодежи, от 60 до 70% состав депутатов изменится», - сказал Калиматов.