Путин надеется, что Россия может достичь коллективного иммунитета к Covid-19 в конце I квартала 2022 года
Владимир Путин рассчитывает, что Россия может достичь коллективного иммунитета к Covid-19 на уровне 80% в конце первого квартала или во втором квартале 2022 года.
«Нам нужен коллективный иммунитет где-то под 80%. Надеюсь, в следующем году или хотя бы в конце первого квартала — во втором квартале мы достигнем этого уровня», — сказал Президент на большой пресс-конференции в четверг.
Путин констатировал, что борьба с распространением коронавируса пока еще идет, отечественные специалисты успешно работают в ЮАР, где выявлен штамм «омикрон».
Он отметил, что уровень коллективного иммунитета в России к ковиду пока достиг 59,4%.
В то же время, по словам Президента России, противников вакцинации от коронавируса не нужно преследовать, вместо этого нужно разъяснять им необходимость прививок.
«Нужно ли вводить какие-то меры преследования на этот счет. Я думаю, что нет. Дело совершенно не в какой-то политической воле. Дело в том, что всегда сила действия равна силе противодействия. Как только начнешь давить, у нас же народ изобретательный, сразу появятся способы обойти это стремление додавить», — сказал Путин.
Он призвал с уважением относиться к противникам прививок и «терпеливо разъяснять» необходимость принятия мер по борьбе с распространением коронавируса, в том числе вакцинации.
Напомним, Президент России проводит ежегодную большую пресс-конференцию, на которой отвечает на вопросы более 500 российских и зарубежных журналистов.