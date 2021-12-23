Пресс-конференция

Путин надеется, что Россия может достичь коллективного иммунитета к Covid-19 в конце I квартала 2022 года

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Владимир Путин

Владимир Путин рассчитывает, что Россия может достичь коллективного иммунитета к Covid-19 на уровне 80% в конце первого квартала или во втором квартале 2022 года.

«Нам нужен коллективный иммунитет где-то под 80%. Надеюсь, в следующем году или хотя бы в конце первого квартала — во втором квартале мы достигнем этого уровня», — сказал Президент на большой пресс-конференции в четверг.

Путин констатировал, что борьба с распространением коронавируса пока еще идет, отечественные специалисты успешно работают в ЮАР, где выявлен штамм «омикрон».

Он отметил, что уровень коллективного иммунитета в России к ковиду пока достиг 59,4%.

В то же время, по словам Президента России, противников вакцинации от коронавируса не нужно преследовать, вместо этого нужно разъяснять им необходимость прививок.

«Нужно ли вводить какие-то меры преследования на этот счет. Я думаю, что нет. Дело совершенно не в какой-то политической воле. Дело в том, что всегда сила действия равна силе противодействия. Как только начнешь давить, у нас же народ изобретательный, сразу появятся способы обойти это стремление додавить», — сказал Путин.

Он призвал с уважением относиться к противникам прививок и «терпеливо разъяснять» необходимость принятия мер по борьбе с распространением коронавируса, в том числе вакцинации.

Напомним, Президент России проводит ежегодную большую пресс-конференцию, на которой отвечает на вопросы более 500 российских и зарубежных журналистов.

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