Путин наградил советника Главы Ингушетии Иссу Костоева орденом «Дружбы»

В документе сказано, что Исса Костоев удостоен высокой награды за «достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

В середине 1980-х годов Костоев возглавлял следственную группу прокуратуры РСФСР, которая занималась розыском ростовского маньяка Андрея Чикатило.

Как отмечали в то время газетные издания, Чикатило оказал огромное влияние на всю правоохранительную систему страны, так как для разоблачения одного человека была создана специальная следственная бригада из десятков сотрудников прокуратуры и ростовской областной милиции. Она называлась бригада «Лесополоса», так как большинство преступлений Чикатило совершал в глухих лесопосадках.

Благодаря дотошной работе следователей под руководством Костоева Чикатило был арестован в ноябре 1990 года. Суд признал его виновным в 52 убийствах и приговорил к смертной казни. Приговор был приведен в исполнение в феврале 1994 года в тюрьме Новочеркасска.

Исса Магометович Костоев — известный общественный и политический деятель, государственный советник юстиции 2 класса, почетный работник прокуратуры СССР, заслуженный юрист Российской Федерации. Он имеет богатый опыт трудовой деятельности, 40 из которых составляет работа в органах прокуратуры и в следственных органах, с 2019 года и по настоящее время является советником Главы Ингушетии.

8 августа текущего года, в честь юбилея Иссу Костоеву наградили памятной медалью «30 лет образования Республики Ингушетия».

В своем выступлении Глава региона Махмуд-Али Калиматов подчеркнул, что жизненный путь государственного деятеля, насыщенный яркими событиями, и его многолетний труд являются примером беззаветного служения Отечеству, а его авторитет в общественных и политических кругах страны, заслуги и достижения — образец для подражания в первую очередь для молодежи.