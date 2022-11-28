Путин назвал всех участников военной операции на Украине героями

«Никто, кроме них и их ближайших командиров, которые рядом с ними стоят, не знает, какой это тяжёлый труд и насколько это сопряжено с реальной опасностью для жизни и здоровья. Только они сами это чувствуют и понимают», — сказал глава государства. Президент добавил, что эти люди ведут себя героически, и это, по его мнению, заслуга их матерей.

Путин также обратился к тем матерям, которые потеряли своих сыновей, и сказал, что все руководство страны и лично он сам разделяют эту боль.

«И, конечно, будем делать все для того, чтобы вы не чувствовали себя забытыми, сделаем все, что от нас зависит, для того чтобы чувствовали плечо рядом с собой», — сказал он.

Завершая встречу, глава государства отметил, что самый главный залог успеха — это единство.

«Все из всех регионов, из казачьих наших регионов, из новых регионов, из тех, которые всегда считали, что они являются самым сердцем и основой Российского государства. Всё это вместе: и так называемая периферия, и центр, и юг, север, восток, запад — это всё наша огромная страна Россия», — цитирует Президента «РГ».