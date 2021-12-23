Путин: оппоненты России говорили, что эту страну можно только развалить изнутри

«Хочу напомнить то, о чем говорили наши оппоненты на протяжении веков: Россию нельзя победить, ее можно только развалить изнутри. Что благополучно было сделано в период Первой мировой войны, точнее, по ее результатам, и в 1990-е годы, когда разваливали Советский Союз», — сказал глава государства, отвечая на вопрос журналиста Би-би-си, которому он сам предоставил слово.

По словам Путина, такими вещами занимались те, кто «обслуживал другие, чужие интересы, не связанные с интересами Российской империи, Советского Союза, Российской Федерации», отмечает ТАСС.

Напомним, Путин проводит ежегодную большую пресс-конференцию в Манеже.