Пресс-конференция

Путин: оппоненты России говорили, что эту страну можно только развалить изнутри

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Владимир Путин

Оппоненты России на протяжении многих веков говорили, что эту страну невозможно победить, а можно только развалить изнутри, заявил Президент Владимир Путин на большой пресс-конференции в четверг.

«Хочу напомнить то, о чем говорили наши оппоненты на протяжении веков: Россию нельзя победить, ее можно только развалить изнутри. Что благополучно было сделано в период Первой мировой войны, точнее, по ее результатам, и в 1990-е годы, когда разваливали Советский Союз», — сказал глава государства, отвечая на вопрос журналиста Би-би-си, которому он сам предоставил слово.

По словам Путина, такими вещами занимались те, кто «обслуживал другие, чужие интересы, не связанные с интересами Российской империи, Советского Союза, Российской Федерации», отмечает ТАСС.

Напомним, Путин проводит ежегодную большую пресс-конференцию в Манеже.

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