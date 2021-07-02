Путин отменил обязательный техосмотр автомобиля для получения полиса ОСАГО

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Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий обязательность проведения технического осмотра автомобиля для получения полиса ОСАГО, сообщается на сайте Кремля.

«Подписанный закон исключает данную норму, одновременно внося корреспондирующие изменения в закон об ОСАГО. В результате для получения полиса ОСАГО водителю не понадобится предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра. Закон должен будет вступить в силу с 22 августа 2021 года», — говорится в сообщении.

Как прокомментировали газете «Ингушетия» в УГИБДД МВД России по региону, автоинспекторы не будут штрафовать автовладельцев при ДТП, в случае если у них будет отсутствовать техосмотр машины.

Также, как в свою очередь рассказал СМИ председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, данное изменение изначально предлагалось в другом законопроекте, однако для ускорения его принятия оно было перенесено в этот закон.

«В принципе все согласны — и ГИБДД, и автостраховщики, и Банк России — с тем, что получение полиса ОСАГО не должно быть увязано с диагностической картой и техосмотром», — пояснил Аксаков.

Отметим, что на данный момент, согласно закону «О безопасности дорожного движения», обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств осуществляется лишь при условии проведения государственного технического осмотра или техосмотра, проведение которого предусмотрено законодательством.

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