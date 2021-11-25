Путин поддержал предложение продлить до года срок действия сертификата для переболевших Covid-19

«Так и будем делать, согласен с вами», — ответил ей глава государства на совещании с правительством, отмечает РИА Новости.

Путин уточнил, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует ревакцинироваться через шесть месяцев, однако это усредненные параметры, и каждая страна в зависимости от того, как складывается обстановка конкретно на ее территории, может принимать по данному вопросу свои решения.

«Для нас, для России, вы считаете, что год это оптимальный срок сегодня для переболевших?» — переспросил Путин. «Абсолютно верно, для переболевших — год», — подтвердила Голикова, уточнив, что если речь идет о ревакцинации после первичной прививки, то рекомендованный промежуток составляет полгода.

Отметим, что сейчас российские специалисты склоняются к тому, что перенесшие инфекцию могут считать себя условно защищенными на протяжении года.

Нововведение обусловлено низкими показателями повторной заболеваемости — 0,74 процента.

В ближайшее время на Едином портале государственных услуг появятся соответствующие изменения.