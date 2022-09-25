Путин подписал указ о предоставлении отсрочки от призыва студентам

«Установить, что отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется студентам, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в государственных образовательных организациях, в научных организациях и получающим образование соответствующего уровня впервые», — говорится в указе.

Напомним, Президент России 21 сентября объявил частичную мобилизацию. По закону призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане из рядового и сержантского состава — в возрасте до 35 лет, младших офицеров — до 50 лет, старших офицеров — до 55 лет.

В общей сложности ожидается призыв 300 тысяч резервистов — чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса. При этом Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что ни о какой мобилизации нынешних призывников речи не идет.