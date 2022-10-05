Путин подписал указ об отсрочке от частичной мобилизации для дополнительных категорий граждан

В частности, по словам Путина, отсрочка коснется студентов, которые обучаются впервые на очной и очно-заочной формах обучения.

«В образовательных и научных организациях, имеющих государственную аккредитацию, по образовательным программам среднего и высшего образования, в том числе программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки. Когда я говорю об имеющих госаккредитацию, это и есть частные учебные заведения», — цитирует Президента ТАСС.

Кроме того, отсрочка распространяется на обучающихся «в образовательных и научных организациях по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, в том числе программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры и ассистентуры-стажировки, расположенных на территориях инновационных научно-технологических центров и в духовно-образовательных организациях».

Путин указал, что Минобороны России изначально доложило об отсутствии необходимости призывать в рамках частичной мобилизации целый ряд категорий российских граждан, однако соответствующие изменения не были своевременно внесены в нормативно-правовую базу.

«Поэтому представленный Минобороны и правительством проект указа вышел в таком виде, что не учел изначально позицию самого министерства обороны. И приходится вносить в этот документ соответствующие коррективы. Сегодня я уже отдал на выпуск указ, он уже подписан, где вносятся эти самые коррективы», — отметил Президент.

«Этот указ вступает в силу со дня его подписания, то есть сегодня, и распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года, то есть с момента первого указа на этот счет», — подчеркнул глава государства.

Он также выразил надежду, что с выходом этого документа проблема, возникшая с определением категорий граждан, подпадающих под частичную мобилизацию, будет решена.

Напомним, 21 сентября Путин подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тыс. человек, в первую очередь имеющие боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность