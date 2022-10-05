Путин подписал указ об отсрочке от частичной мобилизации для дополнительных категорий граждан
Президент России Владимир Путин сегодня подписал указ об отсрочке от частичной мобилизации для дополнительных категорий граждан. Об этом он сообщил на встрече по видеосвязи с финалистами конкурса «Учитель года».
В частности, по словам Путина, отсрочка коснется студентов, которые обучаются впервые на очной и очно-заочной формах обучения.
«В образовательных и научных организациях, имеющих государственную аккредитацию, по образовательным программам среднего и высшего образования, в том числе программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки. Когда я говорю об имеющих госаккредитацию, это и есть частные учебные заведения», — цитирует Президента ТАСС.
Кроме того, отсрочка распространяется на обучающихся «в образовательных и научных организациях по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, в том числе программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры и ассистентуры-стажировки, расположенных на территориях инновационных научно-технологических центров и в духовно-образовательных организациях».
Путин указал, что Минобороны России изначально доложило об отсутствии необходимости призывать в рамках частичной мобилизации целый ряд категорий российских граждан, однако соответствующие изменения не были своевременно внесены в нормативно-правовую базу.
«Поэтому представленный Минобороны и правительством проект указа вышел в таком виде, что не учел изначально позицию самого министерства обороны. И приходится вносить в этот документ соответствующие коррективы. Сегодня я уже отдал на выпуск указ, он уже подписан, где вносятся эти самые коррективы», — отметил Президент.
«Этот указ вступает в силу со дня его подписания, то есть сегодня, и распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года, то есть с момента первого указа на этот счет», — подчеркнул глава государства.
Он также выразил надежду, что с выходом этого документа проблема, возникшая с определением категорий граждан, подпадающих под частичную мобилизацию, будет решена.
Напомним, 21 сентября Путин подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тыс. человек, в первую очередь имеющие боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность