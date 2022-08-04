Путин подписал закон о праве использовать материнский капитал на частное образование
Президент Владимир Путин подписал закон о праве использовать материнский капитал на оплату образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями. Документ опубликован на портале правовой информации.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщал журналистам, что закон нацелен повысить доступность дошкольного образования. Родители смогут использовать материнский капитал на оплату детских садов, открытых ИП, при наличии у них лицензии на образовательную деятельность, отмечает РИА Новости.
Предоставление материнского капитала предусмотрено национальным проектом «Демография». Выплата проиндексирована с 1 февраля, ее размер на первого ребенка составляет 524,5 тыс. рублей, на второго — 693,1 тысячи. Деньги по этой программе можно потратить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью. Также их можно направить в накопительную часть пенсии мамы или на ежемесячные выплаты на второго ребенка до трех лет.
Министерство труда и социальной защиты заложило в проект бюджета Пенсионного фонда увеличение выплат к 2025-му году. Прогнозируется, что на первого ребенка выплата может вырасти до 680 тысяч рублей, а на второго — почти до 900 тысяч.