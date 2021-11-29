Путин поручил главам регионов взять на личный контроль ограничения из-за Covid-19 и вопрос вакцинации

«Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации с учетом ранее данных поручений взять под личный контроль своевременное введение и соблюдение ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции (Covid-19), а также наращивание темпов вакцинации населения против данной инфекции», — говорится в поручении.

Доклады о проделанной работе руководители регионов должны предоставить до 30 ноября текущего года, а затем — ежемесячно.