Путин поручил правительству увеличить зарплаты бюджетникам в 2023 году

«Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ: обеспечить увеличение в начале 2023 года фонда оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы исходя из фактического темпа роста по итогам 2022 года среднемесячной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики», — говорится в документе.

Президент также поручил обеспечить дальнейшую корректировку зарплат в течение следующего года.

Доклад об исполнении поручения должен быть представлен до 30 марта 2023-го, далее — один раз в квартал.