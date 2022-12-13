Путин поручил правительству увеличить зарплаты бюджетникам в 2023 году
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ в начале 2023 увеличить зарплаты бюджетникам. Соответствующие указания опубликованы на сайте Кремля.
«Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ: обеспечить увеличение в начале 2023 года фонда оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы исходя из фактического темпа роста по итогам 2022 года среднемесячной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики», — говорится в документе.
Президент также поручил обеспечить дальнейшую корректировку зарплат в течение следующего года.
Доклад об исполнении поручения должен быть представлен до 30 марта 2023-го, далее — один раз в квартал.