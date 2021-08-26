Путин потребовал от банков вернуть списанные за долги социальные выплаты «задним числом»

Выступая на втором этапе XX съезда «Единой России», Президент предложил незамедлительно, сразу после избрания нового состава Госдумы, изменить закон, запретив автоматически списывать средства социальных выплат и пособий за долги граждан, в том числе в рамках исполнительного производства.

«Причем, как я уже сказал на нашей встрече позавчера, сделать это нужно, что называется, задним числом. То есть средства социальной поддержки, которые были сняты со счетов граждан, нужно им вернуть. Это их законные деньги», — цитирует Путина РИА Новости.

По словам главы государства, списание банками социальных выплат в счет долгов «абсолютно недопустимо», так как эти выплаты «на детей, поддержку семей, на помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации». Он напомнил, что соответствующие президентские указы защищают социальные выплаты от автоматического списания банками, пишут «Ведомости».

«Руководителям банковских организаций прошу безусловно исполнить требование указов президента, которые заполняют до принятия соответствующего закона так называемые белые пятна», — добавил Президент России.

Разовые выплаты семьям с детьми и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, проводились летом 2020 года в разгар первой волны пандемии коронавируса. Так, нижний порог пособия по безработице был повышен с 1500 до 4500 руб., а верхний — с 8000 руб. до 12 130 руб. Также с июня и октябрь прошлого года россияне могли подать заявление о выплате 10 000 руб. на каждого ребенка от 6 до 16 лет. В декабре того же года Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми до 8 лет по 5000 руб. на ребенка.

В 2021 году был введен и ряд других выплат. В частности, семьи с детьми-школьниками (от 6 до 18 лет) в августе должны получить по 10 000 руб. Более того, накануне Президент подписал указ о единовременных выплатах военнослужащим по 15 000 рублей, а пенсионерам — по 10 000 руб. 24 августа Путин предложил расширить выплаты в 15 000 руб. на всех силовиков, а также курсантов военных училищ, напоминают «Ведомости».