Путин предложил увеличить прожиточный минимум в России в 2022 году на 8,6%

«В проекте федерального бюджета на будущий год сейчас заложена индексация прожиточного минимума на 2,5 процента. Конечно, этого недостаточно, потому что такие параметры значительно отстают от уровня текущей инфляции, которая ускорилась за последние месяцы», — пояснил Владимир Путин на совещании по социальным вопросам, сообщает РИА Новости.

Как отметил глава государства, он поручил своей администрации подготовить поправки и в ближайшие дни внесет их в Госдуму. Путин попросил депутатов поддержать инициативу при рассмотрении законопроекта о федеральном бюджете во втором чтении.

Президент России подчеркнул, что от размера прожиточного минимума зависят многие социальные пособия, включая выплаты семьям с детьми, социальные доплаты, доплаты к пенсиям, «поэтому важны даже не абсолютные цифры, а важно то, с чем это связано».

Эти выплаты, которые также вырастут, получают миллионы граждан, напомнил Путин.

Кроме того, он указал, что темпы индексации пенсий должны превышать фактическую инфляцию. Предложения по конкретным параметрам сейчас разрабатывают в администрации президента, в правительстве и Госдуме, власти вернутся к этому вопросу в ближайшее время, с учетом макроэкономических показателей, заключил глава государства.

Как прогнозирует Банк России, в конце года инфляция будет находиться в диапазоне от 7,4 до 7,9%. При этом рост цен на продукты уже достиг двузначных показателей — в октябре, по данным Росстата, он ускорился до 10,89% в годовом выражении, отмечает РИА Новости.