Путин присвоил воинское звание генерал-полковника замглавы Минобороны России Юнус-Беку Евкурову

Отметим, что Юнус-Бек Баматгиреевич Евкуров родился 30 июля 1963 года в селе Ангушт (ныне — Тарское) Пригородного района. Он боевой офицер, служил в вооруженных силах с 1982 года. Наибольшую известность получил как командир российских десантников, которые в 1999 году в ходе знаменитого марш-броска заняли аэродром Слатина близ Приштины (Косово) раньше солдат НАТО.

Евкуров награжден орденами Александра Невского, «За военные заслуги», Красной Звезды и Мужества, двумя медалями «За отвагу», орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Евкуров возглавлял Ингушетию с 30 октября 2008 года. В июле 2019 года Путин назначил его заместителем министра обороны России, тогда же ему было присвоено звание генерал-лейтенанта.