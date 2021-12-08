Путин присвоил воинское звание генерал-полковника замглавы Минобороны России Юнус-Беку Евкурову

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Указом Президента России Владимира Путина замглавы Минобороны РФ Юнус-Беку Евкурову присвоено воинское звание генерал-полковника. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отметим, что Юнус-Бек Баматгиреевич Евкуров родился 30 июля 1963 года в селе Ангушт (ныне — Тарское) Пригородного района. Он боевой офицер, служил в вооруженных силах с 1982 года. Наибольшую известность получил как командир российских десантников, которые в 1999 году в ходе знаменитого марш-броска заняли аэродром Слатина близ Приштины (Косово) раньше солдат НАТО.

Евкуров награжден орденами Александра Невского, «За военные заслуги», Красной Звезды и Мужества, двумя медалями «За отвагу», орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Евкуров возглавлял Ингушетию с 30 октября 2008 года. В июле 2019 года Путин назначил его заместителем министра обороны России, тогда же ему было присвоено звание генерал-лейтенанта.

Комментарии 1

Александр 8 декабря, 2021 - 16:56
Что тут удивительного. Шойгу шлюхам генералов раздает

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