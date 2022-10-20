СВО

Путин проверил ход подготовки мобилизованных на полигоне ЗВО в Рязанской области

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Президент России Владимир Путин проверил процесс подготовки мобилизованных на полигоне Западного военного округа в Рязанской области, сообщает РИА Новости.

Верховный главнокомандующий проинспектировал боевое слаживание подразделений и готовность военнослужащих к выполнению задач в районах спецоперации.

На полигоне Президент проверил практические занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке. Путину показали преодоление обучаемыми десантно-штурмовой полосы в составе взвода и упражнение по борьбе с бронетехникой условного противника в ближнем бою.

Также российский лидер заслушал доклад министра обороны Сергея Шойгу. Глава ведомства рассказал о прохождении мобилизованными курса боевой подготовки по различным военно-учетным специальностям и боевого слаживания в составе подразделений.

Кроме того, глава государства посетил многофункциональный стрелковый комплекс, где мобилизованные отрабатывают различные способы стрельбы в составе подразделений. Занятия проходят под руководством командиров и инструкторов-военнослужащих, имеющих боевой опыт.

Напомним, частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу Президента. По словам Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тыс. километров и освобожденных территорий на Украине.

Планируется призвать в общей сложности 300 тысяч человек, примерно каждого 80-го находящегося в запасе и мобилизационном резерве. Повестки получат в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт.

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