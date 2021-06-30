«Путин работает традиционно непосредственно с обращениями россиян. Те самые обращения, которые специалисты собирают. Обращает он внимание практически на все. У него создается полная картина тем, которые представляют интерес для граждан», — сказал Песков в эфире Первого канала.

По его словам, глава государства на этой неделе провел несколько совещаний по подготовке к прямой линии.

Напомним, что Владимир Путин намерен обсудить с Главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым вопрос выделения земли селекционеру-овцеводу Исраилу Мурзабекову, обратившемуся к Президенту во время прямой линии с народом в среду.