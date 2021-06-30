Путин работает со всеми обращениями с прямой линии — Песков

0

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин работает со всеми обращениями, пришедшими по прямой линии.

«Путин работает традиционно непосредственно с обращениями россиян. Те самые обращения, которые специалисты собирают. Обращает он внимание практически на все. У него создается полная картина тем, которые представляют интерес для граждан», — сказал Песков в эфире Первого канала.

По его словам, глава государства на этой неделе провел несколько совещаний по подготовке к прямой линии.

Напомним, что Владимир Путин намерен обсудить с Главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым вопрос выделения земли селекционеру-овцеводу Исраилу Мурзабекову, обратившемуся к Президенту во время прямой линии с народом в среду.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В восьми школах Ингушетии проведут ремонт спортивных залов
Житель Ингушетии поднял вопрос установки поста МВД при въезде в Джейрахский район со стороны селения Горбани
В Ингушетии задержали автомобиль, перевозивший древесину ценной породы
В одном из сёл Малгобекского района Ингушетии прошёл турнир по боксу «Молодежь против терроризма»
За 5 месяцев текущего года число наркозависимых в Ингушетии увеличилось на 84 человека
В Ингушетии с 2019 года почти на 16% снизилось число неустроенных в семьи детей-сирот
Регионы смогут вводить вакцинацию для отдельных категорий граждан
В Ингушетии оперативно решат проблему выделения земли селекционеру Мурзабекову
Переболевший коронавирусом Covid-19 премьер Ингушетии заявил, что намерен сделать прививку
Власти России выделят средства на создание системы реабилитации после COVID-19
Изменение условий кредитования МСП может подорвать банковскую систему страны — Путин

Главное

Яндекс.Метрика

 