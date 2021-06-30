Путин в ходе прямой линии призвал разобраться с мошенниками, обманывающими ветеранов
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии назвал подонками тех, кто обманывает пожилых людей, и призвал разобраться с мошенниками.
«Правоохранители должны здесь серьезно поработать», — отметил Путин.
По его словам, в целом рост таких преступлений связан с незаконным оборотом персональных данных.
Также глава государства предложил Центробанку активнее бороться с фишинговыми сайтами, через которые преступники выманивают деньги.
«Помимо этого, должен быть контроль и со стороны коммерческих кредитных организаций. Так возможности мошенников сузятся до нуля», — добавил Президент.