Путин в ходе прямой линии призвал разобраться с мошенниками, обманывающими ветеранов

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Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии назвал подонками тех, кто обманывает пожилых людей, и призвал разобраться с мошенниками.

«Правоохранители должны здесь серьезно поработать», — отметил Путин.

По его словам, в целом рост таких преступлений связан с незаконным оборотом персональных данных.

Также глава государства предложил Центробанку активнее бороться с фишинговыми сайтами, через которые преступники выманивают деньги.

«Помимо этого, должен быть контроль и со стороны коммерческих кредитных организаций. Так возможности мошенников сузятся до нуля», — добавил Президент.

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