Путин в ходе прямой линии призвал разобраться с мошенниками, обманывающими ветеранов

«Правоохранители должны здесь серьезно поработать», — отметил Путин.

По его словам, в целом рост таких преступлений связан с незаконным оборотом персональных данных.

Также глава государства предложил Центробанку активнее бороться с фишинговыми сайтами, через которые преступники выманивают деньги.

«Помимо этого, должен быть контроль и со стороны коммерческих кредитных организаций. Так возможности мошенников сузятся до нуля», — добавил Президент.